Росія провела тренування з нанесення "масованого ядерного удару у відповідь"

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

ЗМІ заявляють, що пройшло тренування наземних, морських та авіаційних стратегічних сил стримування, під час якого відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет. Окрім того, міністр оборони РФ Шойгу зазначив, що було проведене тренування по нанесенню масованого ядерного удару "у відповідь на удар противника".

Міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс".запустили по полігону "Кура" з акваторії Баренцевого моря. Також були задіяні літаки дальньої авіації Ту-95МС, які запускали крилаті ракети повітряного базування.

ЗМІ заявляють, що поставлені задачі для сил стримування виконані, а всі ракети досягли цілей, "підтвердивши свої характеристики".

26 жовтня Росія повідомила Сполучені Штати про намір провести щорічні навчання своїх ядерних військ. Таким чином Москва виконала умови Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

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