Росія повідомила США про проведення ядерних навчань

Про це на брифінгу заявив прессекретар військово-повітряних сил США бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Reuters.

Повідомлення про ядерні навчання надійшло відразу після заяв РФ про "брудну ядерну бомбу в Україні".

"Західні офіційні особи висловили впевненість, що вони зможуть помітити різницю між російськими навчаннями та будь-якими кроками Путіна, спрямованих на реалізацію своїх ядерних загроз", – пише Reuters.

Нагадаємо, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня 2022 року, обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".

Вслід за Шойгу обдзвін колег щодо "брудної ядерної бомби" України зробив очільник Генштабу РФ Герасимов.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

Радбез ООН обговорить заяви РФ про "брудну ядерну бомбу" України у закритому режимі

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb