Росія повідомила США про проведення ядерних навчань
Росія повідомила Сполучені Штати про намір провести щорічні навчання своїх ядерних військ. Таким чином Москва виконала умови Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь
Про це на брифінгу заявив прессекретар військово-повітряних сил США бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Reuters.
Повідомлення про ядерні навчання надійшло відразу після заяв РФ про "брудну ядерну бомбу в Україні".
"Західні офіційні особи висловили впевненість, що вони зможуть помітити різницю між російськими навчаннями та будь-якими кроками Путіна, спрямованих на реалізацію своїх ядерних загроз", – пише Reuters.
- Нагадаємо, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня 2022 року, обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".
- Вслід за Шойгу обдзвін колег щодо "брудної ядерної бомби" України зробив очільник Генштабу РФ Герасимов.
- Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.
- Радбез ООН обговорить заяви РФ про "брудну ядерну бомбу" України у закритому режимі
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 38.28Продаж 39.25
- Актуальне
- Важливе