English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Росія повідомила США про проведення ядерних навчань

Росія повідомила США про проведення ядерних навчань

26 жовтня, 2022 середа
10:51
Світ ядерна зброя рф ракета

Росія повідомила Сполучені Штати про намір провести щорічні навчання своїх ядерних військ. Таким чином Москва виконала умови Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь

Про це на брифінгу заявив прессекретар військово-повітряних сил США бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Reuters.

Повідомлення про ядерні навчання надійшло відразу після заяв РФ про "брудну ядерну бомбу в Україні". 

"Західні офіційні особи висловили впевненість, що вони зможуть помітити різницю між російськими навчаннями та будь-якими кроками Путіна, спрямованих на реалізацію своїх ядерних загроз", – пише Reuters.

  • Нагадаємо, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня 2022 року, обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".
  • Вслід за Шойгу обдзвін колег щодо "брудної ядерної бомби" України зробив очільник Генштабу РФ Герасимов.
  • Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.
  • Радбез ООН обговорить заяви РФ про "брудну ядерну бомбу" України у закритому режимі

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
ядерна зброя
Рада безпеки ООН
війна з Росією
США
Читайте також:
Ігор Романенко
24 жовтня, 2022 понедiлок
"Починається променева хвороба": ексзаступник начальника Генштабу Романенко пояснив, як влаштована та діє "брудна" бомба
25 жовтня, 2022 вiвторок
"Обираю сімʼю, а не батьківщину": українська акторка серіалу "Слуга народу" Безрук відповіла, чому живе в Росії
Джо Байден
25 жовтня, 2022 вiвторок
Байден відреагував на оголошення нового прем'єра Британії: досить новаторська віха
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.36
  • EUR
    Купівля 38.28
    Продаж 39.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
26 жовтня
10:59
Маргарита Симоньян
Російській пропагандистці Симоньян заборонили в'їзд до Вірменії
10:55
Джеймс Кемерон
"Вони поводяться, ніби в коледжі": режисер Джеймс Кемерон розкритикував персонажів Marvel і DC
10:38
курс долара
Курс валют на 26 жовтня: які ціни в обмінниках
10:31
NASAMS
В Україні незабаром будуть встановлені перші комплекси NASAMS
10:25
Петро Порошенко
Порошенко в ефірі іспанського телеканалу: в Україні немає ніяких "брудних бомб", всі бомби – в Росії
10:15
Ексклюзив
економіка росия рубль
Українці масово відмовляються від прийому рублів на окупованих територіях Херсонщини, - заступник голови облради Соболевський
10:15
Інфографіка
Втрати окупантів
Близько 68,9 тис. окупантів, 2628 танків і 1379 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
10:08
OPINION
Йосиф Зісельс
Пасивна позиція псевдо-нейтралітету Ізраїлю грає лише на руку агресору
10:02
Ексклюзив
Микола Княжицький
Держава не фінансує культурні проєкти, що в умовах війни очевидно є злочином, - Княжицький
10:00
Ексклюзив
Завдали ракетного удару: на Донеччині окупанти зруйнували Курахівську гімназію
Донеччина під обстрілами: ворог гатить по Авдіївці, Красногорівці, Мар'їнці, Дружківці, - речниця ОВА Ігнатченко
09:57
Резніков розповів, звідки іранські інструктори допомагають РФ атакувати Україну дронами
09:42
Діти
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 822
09:34
Гуляйполе
У Запорізькій області росіяни за добу обстріляли понад 20 цивільних об'єктів
09:33
Ігор Йовічевіч
"Буде битва": Тренер "Шахтаря" оцінив шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів
09:17
iPhone
Apple планує перевести iPhone на USB-C у 2023 році
09:06
Олександр Усик
Усика визнали найкращим боксером світу 2022 року
08:49
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе
Ліга чемпіонів: визначилися 9 учасників плей-офф
08:45
Оновлено
Наслідки ракетного удару РФ по Дніпру
Російський ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до чотирьох
08:40
Бахмут, російський обстріл
На Донеччині росіяни за добу вбили одного цивільного, знайдено тіла ще чотирьох загиблих під час окупації
08:36
Інтерв’ю
на фото: Олександр Положинський
Олександр Положинський: Я готуюсь зі зброєю в руках захищати Україну та український народ
08:34
окупанти
На Нікопольщині росіяни обстріляли електролінії й залишили без світла понад 600 осель
08:31
Британська розвідка знайшла вразливе місце РФ на шляхах постачання зброї до України
08:29
Ексклюзив
Бахмут
У Бахмуті залишилося декілька тисяч людей, які не хочуть евакуюватися, - боєць ТрО Фірсов
08:23
ЗСУ
Українські бійці відбили атаки противника в районах 9 населених пунктів
07:51
окупанти
Росія шукає додаткові джерела поповнення бойових втрат, - Генштаб ЗСУ
07:38
втрати окупантів
На Луганщині ЗСУ знищили понад 20 окупантів і їхній склад із боєприпасами
07:25
Євген Пригожин
ISW сказав, що хоче приховати Пригожин, критикуючи Міноборони РФ
07:06
Російські боєприпаси у школі
На території школи деокупованої Херсонщини виявили 50 невикористаних боєприпасів і техніку окупантів
06:38
Сергій Міхайлов
В Україні знищили комбата, підполковника і кількох лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
06:36
Ентоні Блінкен
Держсек США Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про "брудну бомбу"
06:10
"Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 26 жовтня
05:58
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію
ISW: Влада РФ використає оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації
05:28
радбез ООН
РФ не надала жодних доказів щодо можливого застосування Україною "брудної бомби", - представник Британії в ООН
05:05
Ліонель Мессі, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 25 жовтня
04:40
Російський підводний човен. Ілюстрація
Росія підводним човном посилила корабельне угруповання у Чорному морі, - ОК "Південь"
04:07
техніка окупантів
Росіяни намагались прорвати позиції ЗСУ на Півдні: відбувся стрілецький бій, атаки відбито, ворог з втратами відступив
03:59
Херсонська область
Росія обстріляла деокуповану Трифонівку на Херсонщині, також постраждала Нікопольщина
03:29
ЗСУ
На південному фронті ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор" та склад з боєприпасами
02:53
Джо Байден ООН
Байден втретє щепився бустерною дозою вакцини проти коронавірусу
02:25
Олексій Резніков
Погодні умови: Резніков пояснив, що негативно впливає на контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV