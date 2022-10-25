Радбез ООН обговорить заяви РФ про "брудну ядерну бомбу" України у закритому режимі

Про це повідомляє CNN.

За словами двох дипломатів Організації Об’єднаних Націй, у вівторок Рада Безпеки ООН проведе закриті дискусії щодо бездоказових звинувачень Росії у тому, що Україна має плани створити "брудну бомбу".

Твердження Росії про те, що Україна планує використати "брудну бомбу", пристрій, який містить ядерні матеріали разом із традиційною вибухівкою, були відкинуті Києвом та його західними союзниками і артикульовані, як можлива операція Москви під фальшивим прапором.

МАГАТЕ теж заявило, що надішле інспекторів. Сьогодні, 25 жовтня, їх запросили провести перевірку два ядерні об’єкти в Україні.

Нагадаємо, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня 2022 року, обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".

Вслід за Шойгу обдзвін колег щодо "брудної ядерної бомби" України зробив очільник Генштабу РФ Герасимов.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.

На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.

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