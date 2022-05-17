English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія вдарила п'ятьма ракетами по цивільних об'єктах Охтирки на Сумщині: щонайменше 5 поранених

Росія вдарила п'ятьма ракетами по цивільних об'єктах Охтирки на Сумщині: щонайменше 5 поранених

17 травня, 2022 вiвторок
09:33
війна з Росією обстріл ракета

Окупанти близько 5-ї ранку 17 травня ракетами обстріляли цивільні об'єкти в Охтирці на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.

"Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань", – написав він.

Від удару по місту щонайменше п'ятеро поранених людей, додав Живицький.

Зокрема, загорілися склади, ударна хвиля пошкодила вхідні двері двоповерхового будинку. Через це люди залишилися заблоковані всередині.

Постраждало чимало приватних будинків.

Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний", уточнили в ОВА.

"У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка".  Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди", – вказав голова ОВА.

Нагадаємо, загарбники обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку та завдали авіаудари по Попаснянській громаді на Луганщині, в області щонайменше 10 загиблих.


Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна
новини Сум
Читайте також:
13 травня, 2022 п'ятниця
Китай намагається врятувати Росію від поразки у війні з Україною, - юристка Загребельська
Київ
14 травня, 2022 субота
"Готуємося до найгіршого сценарію". Оборона Києва не виключає повторний наступ на місто
15 травня, 2022 неділя
Путін хоче захопити не лише Україну: Фінляндія і Швеція також в небезпеці, - чеський журналіст Соукуп
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.64
    Продаж 33.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
17 травня
10:55
гаубиці М777
Американські гаубиці надали нового імпульсу контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Донбасі, - Пентагон
10:45
збита ракета
Над Миколаївщиною ЗСУ збили крилату ракету, запущену у напрямку західних областей України
10:39
гіперзвукова ракета AGM-183A
Уп'ятеро швидша за звук: США випробували гіперзвукову ракету
10:28
електроенергія
На Луганщині електрика є тільки в одному населеному пункті із 42 підконтрольних Україні, - ОДА
10:27
Путін
Путін особисто приймає тактичні рішення на рівні комбрига, це могло сприяти військовим невдачам РФ на Донбасі, - Times
10:18
Ексклюзив
Херсон
На Херсонщині окупанти продовжують масово викрадати та катувати людей, — перший заступник голови облради
10:01
Оновлено
обстріл
Окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Яворівському районі на Львівщині
10:00
Ексклюзив
посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас
Росія непередбачувана: потрібно більше військ НАТО у Литві, Латвії та Естонії, - посол Сарапінас
09:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
Американці не готові надавати потужні ракетні системи HIMARS, поки не впевняться, що Україна може якісно ними скористатись, — Згурець
09:40
Бєлгород, пожежа
Росіяни намагаються втриматися на півночі Харківщини, аби унеможливити удари ЗСУ по військових об'єктах на околицях Бєлгорода, - ISW
09:26
колаборант диверсант
В Одесі затримано кількох людей, яких підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальних груп ворога
09:25
техніка окупантів
Близько 27,9 тис. військових, 1235 танків, 201 літак і 167 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 17 травня
09:05
У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте
Росія спробує відновити темп наступу на Донбасі за допомогою масованих артобстрілів, - британська розвідка
08:52
Прапор Словаччини
Словаччина розслідує справу проти ексглави Мін'юсту, який схвалював війну РФ проти України
08:46
Інтерв’ю
Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк: Путін - маніяк, садист, вбивця. Хто завгодно. Але не людина
08:40
обстріляні села
Російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, є загиблі
08:34
Михайло Мудрик (праворуч)
Україна - "Емполі": де та о котрій дивитися товариський матч національної збірної
08:30
PR
PESEL
Песель для українців у Польщі. Як отримати та для чого потрібен
08:15
Ексклюзив
Ллойд Остін та Сергій Шойгу
Діалог глухого з німим. Військовий експерт Сергій Згурець розповів про деталі телефонних переговорів міністрів оборони США та Росії
08:11
Школа у селі Малинівка (Запорізька обл.), обстріляна російськими окупантами_4
Загарбники обстріляла лікарню у Сєвєродонецьку та завдали авіаудари по Попаснянській громаді на Луганщині, в області щонайменше 10 загиблих
07:47
російські військові окупанти
Росія утримує в Україні 106 оперативних батальйонно-тактичних груп, – Пентагон
07:17
окупанти
Ворог намагається відновити наступ на Слов’янському напрямку та проводить на місці знищення десантного катера у Чорному морі підйомно-рятувальні роботи, - Генштаб ЗСУ
06:56
російські сурогати
Аналоги CoolCola, Fancy та Street. У Росії створили сурогати відомих напоїв із "впізнаваним смаком"
06:41
В Іспанії зіткнулися вантажний і пасажирський потяги: одна людина загинула, 85 постраждали
06:26
потяги
УЗ оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 17 травня
06:00
фінляндія швеція нато
"Зробимо все необхідне щоб допомогти". Латвія, Литва та Естонія підтримали рішення Фінляндії та Швеції вступити у НАТО
05:43
Запорізька АЕС
Окупанти планують за допомогою "референдуму" загарбати Запорізьку АЕС
05:28
розбита російська техніка
Минулої доби українські війська на Сході знищили майже 180 окупантів та близько 30 одиниць техніки
05:03
Сенат США
Сенат США під час попереднього голосування схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд
04:47
зерно хліб пшениця елеватор
Євросоюз допоможе Україні експортувати заблоковане Росією зерно залізницею, - Боррель
04:24
Індія передумала купувати у Росії 10 вертольотів вартістю понад $500 млн, - Defense News
04:02
Косово
Косово приєднується до санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі
03:40
США
США готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України
03:16
Біля Чорнобаївки знищено склад пально-мастильних матеріалів та близько 30 окупантів, – ОК "Південь"
02:53
Зеленський
Зеленський наголосив очільникам ЄС, що нафтове ембарго в інтересах не тільки України, а й усієї Європи
02:31
збили ворожий літак
Впродовж 16 травня знищено 5 повітряних цілей росіян, зокрема літак Су-25, та пункт управління БТГ
02:09
знищена ворожа техніка
Минулої доби захисники Донбасу відбили 11 атак ворога, знищили 25 одиниць техніки та 1 літак
00:53
Оновлено
повітряна тривога
Російська авіація здійснила ракетний удар по Львівщині, ймовірно, з території Білорусі. Працювала ППО. Вибухи підтверджено в Яворівському районі
00:30
Ексклюзив
Путін Лукашенко
Путін та Лукашенко ведуть перемовини про побудову військової бази за 50 км від білорусько-українського кордону, - Згурець
00:17
Оновлено
evakuacia_Azov
З Азовсталі евакуювали 264 військовослужбовці в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Їх мають обміняти
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV