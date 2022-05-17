Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.

"Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань", – написав він.

Від удару по місту щонайменше п'ятеро поранених людей, додав Живицький.

Зокрема, загорілися склади, ударна хвиля пошкодила вхідні двері двоповерхового будинку. Через це люди залишилися заблоковані всередині.

Постраждало чимало приватних будинків.

Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний", уточнили в ОВА.

"У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди", – вказав голова ОВА.

Нагадаємо, загарбники обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку та завдали авіаудари по Попаснянській громаді на Луганщині, в області щонайменше 10 загиблих.





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