Росія робить ставку на використання тактичних БПЛА в Україні, як на стійкий компонент сучасної війни, - розвідка Британії
Розвідка Великої Британії повідомила, як Росія посилено проводить військову підготовку серед дітей, щоб розвивати в них "культуру воєнізованого патріотизму"
Про це повідомило міноборони Великої Британії в twitter.
Стало відомо, що усіх російських школярів планують навчити основ керування бойовими безпілотниками. Російський сенатор Артем Шейкін повідомив, що уроки міститимуть проведення розвідки місцевості та способи протидії ворожим безпілотним літальним апаратам (БПЛА).
"Уроки з БПЛА приєдналися до стрільби з автомата, ручної гранати та надання першої медичної допомоги в оновленій програмі "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 та 11 класів, яка має бути обов'язковою з 1 вересня 2023 року", - зазначається у дописі.
У міноборони зазначили, що посилений акцент Росії на військовий вишкіл дітей є здебільшого спробою культивувати культуру мілітаризованого патріотизму, а не розвивати справжні військові здібності.
Однак додавання навичок керування БПЛА підкреслює, що Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як постійний компонент сучасної війни.
- 24 липня повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 242 620 військових, 4162 танки та 452 засоби ППО.
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