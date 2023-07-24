Про це повідомило міноборони Великої Британії в twitter.

Стало відомо, що усіх російських школярів планують навчити основ керування бойовими безпілотниками. Російський сенатор Артем Шейкін повідомив, що уроки міститимуть проведення розвідки місцевості та способи протидії ворожим безпілотним літальним апаратам (БПЛА).

"Уроки з БПЛА приєдналися до стрільби з автомата, ручної гранати та надання першої медичної допомоги в оновленій програмі "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 та 11 класів, яка має бути обов'язковою з 1 вересня 2023 року", - зазначається у дописі.

У міноборони зазначили, що посилений акцент Росії на військовий вишкіл дітей є здебільшого спробою культивувати культуру мілітаризованого патріотизму, а не розвивати справжні військові здібності.

Однак додавання навичок керування БПЛА підкреслює, що Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як постійний компонент сучасної війни.