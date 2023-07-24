Про це повідомили у понеділок, 24 липня, у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по російському особовому складу та знищила 4 розвідувальних БПЛА

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські військові знищили 4 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Зокрема зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 командний пункт, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ ворога.

Ворог за добу завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з РСЗВ по Україні

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та 2 балістичні ракети. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил було знищено 9 крилатих ракет", - йдеться у дописі.

Крім того, зазначається, що ворог завдав 39 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційних ударів в районах Павлівки і Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Покровка, Угроїди, Юнаківка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарне Харківської області.

Куп’янський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: під щільним вогнем артилерії противника, ЗСУ успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Біла Гора, Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: під щільним вогнем авіації та артилерії противника, ЗСУ відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Карлівка, Сєверне та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворог обстріляв понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Олександропіль, Катеринівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок: противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Пречистівка, Водяне, Вугледар, Благодатне Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Новоданилівки Запорізької області та Антонівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодаріївка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове Запорізької області; Іллінка, Кам’янське, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка, Гаврилівка, Новоберислав, Республіканець, Кізомис Херсонської області, місто Херсон; а також Яселка та Очаків Миколаївської області.

Водночас ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.