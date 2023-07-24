На Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували майже дві роти росіян, - Тарнавський
Сили оборони протягом доби, 23 липня, виконали 1211 вогневих завдань на Таврійському напрямку й вбили майже дві роти росіян
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1211 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також ЗСУ знищили 30 одиниць військової техніки окупантів. Зокрема, танк, 7 ББМ, 12 артилерійських систем та мінометів, автомобільна техніка.
Також, за даними Тарнавського, було знищено 7 складів боєприпасів ворога.
- Росія втратила за добу 22 липня в Україні 630 військових, 11 танків та 3 засоби ППО.
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