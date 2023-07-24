Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1211 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також ЗСУ знищили 30 одиниць військової техніки окупантів. Зокрема, танк, 7 ББМ, 12 артилерійських систем та мінометів, автомобільна техніка.

Також, за даними Тарнавського, було знищено 7 складів боєприпасів ворога.