English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Росія розірвала угоду з Японією про безвізовий в'їзд на Південні Курили

Росія розірвала угоду з Японією про безвізовий в'їзд на Південні Курили

6 вересня, 2022 вiвторок
12:20
Світ Японія

РФ скасувала угоду з Японією про спрощене відвідування Південних Курил. Відповідне рішення підписав голова уряду Росії Михайло Мішустін

Про це повідомляє Радіо Свобода.

З 1999 року між Японією та Росією діяла угода про безвізове відвідування спірних територій колишніми їхніми мешканцями та членами їхніх сімей. Під дію угоди підпадали такі острови, як Кунашир, Ітуруп та ще кілька островів Малої Курильської гряди, що належать до Сахалінської області Російської Федерації. Вони ввійшли до складу СРСР у 1946 році. Японія не визнала їхню приналежність до СРСР і, відповідно, Росії, проте вела економічні переговори з РФ у галузі спільної господарської діяльності.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Японія запровадила проти РФ низку санкцій, які стосувалися зокрема президента та інших високопосадовців Росії. Також вона позбавила Росію статусу найбільшого сприяння у торгівлі, заморозила активи 15 російських осіб та дев’яти організацій. Водночас Японія оголосила про надання військової та гуманітарної допомоги Україні.

У відповідь на санкції Росія внесла Японію до складу "недружніх" країн і заявила про скасування угоди щодо налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах. Також РФ повідомила, що блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва з секторального діалогу.

У відповідь на це прем'єр-міністр Японії Фумідо Кісіда заявив, що дії Росії є "нерозумними та абсолютно неприйнятними".

  • Раніше Японія ввела новий пакет санкцій, який передбачає заборону на імпорт російського золота.
  • Росія заявила, що Японія "активізувала реваншистські устремління" щодо Курильських островів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Японія
Курильські острови
Читайте також:
5 вересня, 2022 понедiлок
Клімкін пояснив, про що сигналізує синхронне звільнення послів США та ЄС у Росії
5 вересня, 2022 понедiлок
Путін зробив цинічну заяву про примусово мобілізованих з окупованих територій
путін путлер
5 вересня, 2022 понедiлок
Останні заяви Путіна означають, що в РФ не виключають переходу до загальної мобілізації, - політолог Шлінчак
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 39.26
    Продаж 40.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 вересня
13:29
Амаль Україна
У Берліні запустили нове медіа для українців
13:22
арешт
В Україні арештували активи підприємств депутата держдуми й полковника армії РФ на понад 1 млрд грн
13:20
Енергодар
Мешканці тимчасово окупованого Енергодара повідомили про потужний вибух у місті
13:14
Оновлено
Харків
У Харкові російські ракети влучили в багатоповерхівку та адмінбудівлю: трьох людей врятували з-під завалів
13:02
Прапор-рекордсмен України
"Жодна нація у світі не продемонструвала цінність свободи так пристрасно, як Україна": український народ отримає німецьку премію M100 Media Award
12:52
на фото: затримання
Збирав секретні документи для РФ: жителя Умані засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду
12:46
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
"Пожинає те, що посіяла": Ердоган заявив, що Європа сама винна в енергетичній кризі
12:31
євробляхи_розмитнення авто
У серпні українці зареєстрували втричі менше вживаних європейських автомобілів, ніж за той самий час торік, - Укравтопром
12:26
російський окупант
"Нах*р мне твои бабки - вези домой": окупант із "ДНР" не бажає воювати за Росію, - перехоплення
12:23
переговори України з Росією
У кремлі назвали умови зустрічі Путіна та Зеленського
12:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
12:15
Ексклюзив
Олександр Щерба
Дипломатія РФ перестане бути грою, коли Путін зрозуміє, що втратив Херсон, - експосол України в Австрії Щерба
12:12
обмін тілами
Додому провернули 25 полеглих воїнів: відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ
12:05
дитяче Євробачення-2022
"Суспільне" назвало фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення-2022
11:55
Пєсков
Пєсков прокоментував можливість поїздки Путіна на окупований Росією Схід України
11:55
Українське зерно
З українських портів вийшли ще 6 суден із зерном
11:53
Борис Джонсон
Джонсон у прощальній промові згадав про Путіна та війну в Україні
11:34
Зробив крок доброї волі: в Україні ліквідували капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
11:34
Ексклюзив
мережа Т2
Всі пояснення щодо відключення Еспресо від Т2 сумнівні, є загроза обмежень для інших ЗМІ, - очільник Нацспілки журналістів Томіленко
11:30
евакуація
У серпні з п'яти областей України евакуювалося понад 60 тис. людей, - Мінрегіон
11:29
Ексклюзив
Олексій Ковальов
На "4 канал" колаборанта Ковальова можуть претендувати його спадкоємці, - медіаексперт Довженко
11:19
Ентоні Джошуа
Джошуа відреагував на пропозицію про бій з Ф'юрі
11:07
коронавирус
В Україні від COVID-19 упродовж тижня померло 44 людини, 16 155 заразилися, - МОЗ
10:50
Наймасштабніший розшук в історії країни: у Канаді сотні поліцейських шукають вбивцю 10 людей
10:41
Росія вимушена економити безпілотники через нестачу іноземних запчастин, - британська розвідка
10:37
Ексклюзив
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Відбулось певне просування ЗСУ на Луганщині, - Гайдай
10:29
поховання Маріуполь
Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 5718 мирних жителів, 8199 поранено, - ООН
10:21
вертоліт Алігатор
ЗСУ вранці збили п'ять ворожих крилатих ракет і вертоліт Ка-52 "Алігатор"
10:08
"Ознаки відчаю": через санкції Кремль скуповує артилерійські снаряди у КНДР, - розвідка США
10:08
Харківщина
На Харківщині від російських обстрілів минулої доби загинули двоє мирних жителів, - ОВА
10:07
Чжаосе Джозеф У
Чжаосе Джозеф Ву: Працювати разом на благо всього світу
10:01
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1-го туру
09:57
Оновлено
Нафтобаза, Кривий Ріг, Дніпропетровщина
Окупанти знову влучили у нафтобазу в Кривому Розі
09:38
Завдали ракетного удару: на Донеччині окупанти зруйнували Курахівську гімназію
Завдали ракетного удару: на Донеччині окупанти зруйнували Курахівську гімназію
09:37
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ спробують створити два котли росіян на Правобережжі Херсонщини, - Згурець
09:35
Шахтар
"Лейпциг" - "Шахтар": де та коли дивитися стартовий матч українців у Лізі чемпіонів
09:23
Ексклюзив
нескорений Маріуполь
Стрілянина в Маріуполі не стосується руху опору, це побутові розбірки окупантів, - радник мера Андрющенко
09:17
Нікополь, Дніпропетровщина
Окупанти обстріляли Нікополь із "Градів": є поранені, пошкоджено будинки, заклади освіти, лінії електропередач
09:15
Святослав Михайлюк
Україна перемогла Італію та достроково вийшла до плей-офф Євробаскету-2022
09:02
Інфографіка
знищена ворожа техніка
РФ втратила в Україні понад 50 тис. окупантів за час повномасштабного вторгнення, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV