Росія розмістила біля кордонів України близько 115 тис. військових, - МЗС
Російська Федерація розмістила біля українських кордонів, в окупованому Криму та на Донбасі близько 115 тис. військових
Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.
"Росія розмістила численне військове угруповання в регіонах біля державного кордону України. Воно має в собі танки, артилерію, повітряні і військово-морські сили. Там знаходиться понад 40 батальйонних тактичних груп, до складу яких входить 115 тис. військових", - наголосив він.
За його словами, ця цифра містить в собі російських військових, які знаходяться в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Кулеба зауважив, що РФ відмовляється пояснити свої дії біля кордону України, в окупованому Криму і ОРДЛО.
Очільк зазначив, що військові сили Росії знаходяться на кордоні з Україною з весни поточного року. За останні місяці Москва фактично не відвела їх, незважаючи на заяви.
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