Росія розмістила біля кордонів України близько 115 тис. військових, - МЗС

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.

"Росія розмістила численне військове угруповання в регіонах біля державного кордону України. Воно має в собі танки, артилерію, повітряні і військово-морські сили. Там знаходиться понад 40 батальйонних тактичних груп, до складу яких входить 115 тис. військових", - наголосив він.

За його словами, ця цифра містить в собі російських військових, які знаходяться в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Кулеба зауважив, що РФ відмовляється пояснити свої дії біля кордону України, в окупованому Криму і ОРДЛО.

Очільк зазначив, що військові сили Росії знаходяться на кордоні з Україною з весни поточного року. За останні місяці Москва фактично не відвела їх, незважаючи на заяви.



Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.

25 листопада президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО розглянути можливість збільшення військової присутності Альянсу на сході України та підвищити готовність до можливих загроз із боку Росії.

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