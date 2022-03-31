Росія розширила заборону на в'їзд для чиновників євроструктур та лідерів деяких країн ЄС

Про це повідомили в МЗС Росії.

У зовнішньополітичному відомстві країни-агресора зазначають, що такі кроки зроблено у відповідь на масовані односторонні санкції Євросоюзу. Відтак, значно розширено список представників країн-членів Євросоюзу та євроструктур, яким заборонено в'їзд на територію Росії.

"Обмеження також поширені на найвище керівництво Європейського Союзу, зокрема на єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважну більшість депутатів Європейського парламенту, які просувають антиросійську політику. У російський "чорний список" внесені також високопосадовці, включаючи представників урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадські діячі і працівники ЗМІ, які несуть персональну відповідальність за просування незаконних антиросійських санкцій, розпалювання русофобських настроїв, утиск прав і свобод російськомовного населення", - зазначено у повідомленні МЗС Росії.

Нагадаємо, сьогодні також Путін підписав указ про продаж газу за рублі "недружнім країнам".

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