Росія шукає можливість просунутися далі на українську територію, - Кулеба
Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Росія може прагнути просунутися далі на українську територію
Про це він розповів ABC News.
Міністр зазначив, що на російсько-українському кордоні зосереджені військові й техніка РФ, а це може означати, що Росія "шукає можливість просунутися далі" в Україну.
За словами Кулеби, українська сторона повинна зберігати пильність.
Також він додав, що коли живеш поруч з Росією сім років в умовах збройного конфлікту, то вчишся турбуватися.
Міністр закордонних справ України зазначив, що Сполучені Штати готові не лише говорити, але й діяти, щоб стримувати Росію й посилювати здатність України захищатися.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
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