Росія шукає можливість просунутися далі на українську територію, - Кулеба

Про це він розповів ABC News.



Міністр зазначив, що на російсько-українському кордоні зосереджені військові й техніка РФ, а це може означати, що Росія "шукає можливість просунутися далі" в Україну.



За словами Кулеби, українська сторона повинна зберігати пильність.



Також він додав, що коли живеш поруч з Росією сім років в умовах збройного конфлікту, то вчишся турбуватися.



Міністр закордонних справ України зазначив, що Сполучені Штати готові не лише говорити, але й діяти, щоб стримувати Росію й посилювати здатність України захищатися.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.

Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.

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