Росія - соціально-історична злоякісна пухлина в 4 стадії. Агресор повинен зазнати стратегічної поразки, - Айзенберг

Науковець висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".



"Росія має зазнати такої стратегічної поразки, за якої вона не буде здатна знову йти з війною на Україну, чи на будь-кого іншого. Стратегічна поразка країни-агресорки означає, що Росія повинна піти з усіх окупованих територій: України, Грузії, Молдови. РФ має припинити постійне підживлення конфлікту в Нагірному Карабасі. Росія має перестати бути тим, чим вона є зараз", - зазначив Айзенберг.



Професор відзначив, що завдавання Росії стратегічної поразки є складним завданням.



"Фактично Росія сьогодні - це соціально-історична злоякісна пухлина в 4 стадії, яка стріляє метастазами всюди, де тільки може. У цій стадії лікувати її дуже важко. Світ повинен цю проблему вирішити, інакше це буде продовжуватися довіку. Упродовж всієї своєї історії Росія була такою, якою вона є. Мова йде саме про те, щоб країна-агресорка не мала змоги повторювати те, що вона робить зараз. І навіть не мала можливості про це подумати", - зауважив Ігор Айзенберг.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російський агресор за 60 км від державного кордону України розгорнув пускові установки ОТРК "Іскандер-М".

Координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що потрібні вагомі поразки Росії, на кшталт "Москва" 2, щоб показати президента країни-агресорки слабаком перед російським суспільством.