Росія створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь"
Російський агресор розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні на півдні складна та напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - йдеться у звіті.
Українською авіацією завдано три удари по опорних пунктах Росії і ще один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ.
За день, 2 серпня, українці знищили 20 рашистів, 2 танки Т-72, гаубицю "Мста-Б", а також 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Остаточні втрати РФ - ще розвідуються.
- На Херсонщині українські сили за день, 2 серпня, знищили 2 склади та базу російських окупантів.
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