Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на півдні складна та напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - йдеться у звіті.

Українською авіацією завдано три удари по опорних пунктах Росії і ще один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ.

За день, 2 серпня, українці знищили 20 рашистів, 2 танки Т-72, гаубицю "Мста-Б", а також 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Остаточні втрати РФ - ще розвідуються.

На Херсонщині українські сили за день, 2 серпня, знищили 2 склади та базу російських окупантів.

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