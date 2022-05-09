Росія стягує на північ Криму артилерію для боїв за Херсонщину, - Міноборони
Російська армія стягнула підрозділи артилерії на північ Кримського півострова для боїв за Херсонську область
Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УП.
"Безумовно, це й так званий маневр, це нарощування сил, аби підрозділи ЗСУ, які перебувають в певних районах, були там і не переміщувалися в інші операційні зони, сковування військ", - зауважив він.
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Мотузяник нагадав, що Росія ставить собі за мету, окрім Донеччини та Луганщини, захопити ще й Херсонську область.
"Тому, скоріш за все, ми очікуємо, що ця техніка там і може бути використана противником", - підсумував речник.
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