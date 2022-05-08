Росія стягує ракетно-зенітні сили на північ тимчасово окупованого Криму, - "Схеми"

Про це повідомляють "Схеми".



Зазначається, що на території села Філатівка розміщено близько двохсот бойових броньованих машин різного типу, а також вантажних і командних автомобілів. Окрім цього, також з'явилась великогабаритна техніка, яка може бути зенітними та ракетними пересувними комплексами.

"За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", - розповів "Схемам" військовий експерт.

За його словами, на цій території також розташована казарма та склад паливно-мастильних матеріалів.



Техніку розмістили на двох ділянках населеного пункту. Її можуть використати для обстрілу позицій українських військових.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна поки не може завдати удару по Кримському мосту, однак за можливості це зробить. Через цей міст окупанти переміщують техніку й війська на півострів, а потім на материкову Україну.

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