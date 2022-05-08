Росія стягує ракетно-зенітні сили на північ тимчасово окупованого Криму, - "Схеми"
У селі Філатівка, біля кордону з Херсонською областю, один з майданчиків лише за 10 днів майже повністю заповнили пересувними комплексами "Смерч", С-300 та "Іскандер"
Про це повідомляють "Схеми".
Зазначається, що на території села Філатівка розміщено близько двохсот бойових броньованих машин різного типу, а також вантажних і командних автомобілів. Окрім цього, також з'явилась великогабаритна техніка, яка може бути зенітними та ракетними пересувними комплексами.
"За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", - розповів "Схемам" військовий експерт.
За його словами, на цій території також розташована казарма та склад паливно-мастильних матеріалів.
Техніку розмістили на двох ділянках населеного пункту. Її можуть використати для обстрілу позицій українських військових.
- Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна поки не може завдати удару по Кримському мосту, однак за можливості це зробить. Через цей міст окупанти переміщують техніку й війська на півострів, а потім на материкову Україну.
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