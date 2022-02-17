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Війна з Росією
Головна війна з Росією Росія свідомо перед Радбезом ООН збільшила кількість провокацій, прицільних обстрілів на Донбасі та наростила інформкампанію проти України, - Резніков

Росія свідомо перед Радбезом ООН збільшила кількість провокацій, прицільних обстрілів на Донбасі та наростила інформкампанію проти України, - Резніков

17 лютого, 2022 четвер
21:41
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація свідомо посилила свої агресивні дії проти України перед засіданням Ради безпеки ООН 17 лютого, присвяченого Мінським домовленостям

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

"Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій. Це зроблено свідомо напередодні засідання Ради безпеки ООН, під час якого розглядатиметься питання виконання Мінських домовленостей. Треба відзначити збільшення кількості прицільних обстрілів, які створюють небезпеку для мирних мешканців, у тому числі, дітей. Водночас Російська Федерація нарощує інформаційну кампанію із залученням окупаційних адміністрацій для обґрунтування розширення масштабів збройної агресії проти нашої держави", - заявив Резніков.

Міністр додав, що українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) відреагувала на всі провокації. Також задіяні необхідні механізми на рівні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Ми неухильно дотримуємось усіх взятих на себе зобов'язань і вживаємо заходів для безпеки наших громадян. Також ми будемо інформувати міжнародних партнерів. Спільно з колегами з інших відомств ми забезпечимо максимальний доступ українських та іноземних ЗМІ до місць обстрілів, ми максимально прозорі. Буде зроблено усе, щоб надати світу об'єктивну інформацію про те, хто насправді порушує Мінські домовленості і не хоче миру", - заявив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що усі факти порушення з російської сторони повинні бути розслідувані.
 

  • Як повідомлялося раніше, станом на 19:00 17 лютого в зоні ООС з початку доби 47 обстрілів українських позицій: росіяни б'ють із забороненої зброї, поранено двох цивільних та військового, ще один має бойове травмування. 
  • Росія на Радбезі ООН звинуватила Україну в порушенні Віденського документа та Захід у постачанні їй озброєння. 
  • Постпред України в ООН Сергій Кислиця зазначив, що визнання Росією терористичних організацій "Л/ДНР" окремими державами буде ознакою виходу з Мінських угод.


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