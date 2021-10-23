Росія та Китай не створюватимуть єдиний фронт проти Заходу через ряд розбіжностей, - Брайза

Таку думку він висловив в ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.



"Співпрацю Китаю та Росії чудово видно в Раді Безпеки ООН. Вони діють спільно блокуючи будь-які ініціативи США та союзників. Звісно Росія та Китай співпрацюють з 2014 року у сфері енергетики, коли було оголошено про Транссибірський газопровід. Але не варто думати, що ці дві країни можуть виступити одним єдиним фронтом. Адже в Росії та Китаю дуже багато розбіжностей", - пояснив Брайза



Брайза зауважив, що в Росії є великий страх щодо Сибіру, а також між Москвою та Пекіном є велика конкуренція щодо контролю над транспортними шляхами крізь Азію до Європи. На думку Брайзи, також між Росією та Китаєм зростає велика напруга щодо Центральної Азії, де Китай не тільки посилює свій економічний вплив, а й вже займається питаннями безпеки.



"Китай має безпекову присутність в Центральній Азії. Це дуже непокоїть Росію. Тож так, Китай та Росія співпрацюють більше ніж до 2014 року. Але думаю не на такому рівні, про який попереджав Бжезінський. Думаю, що синхронізації російської та китайської міжнародної політики як загроза для Заходу нині дуже малоймовірна", - додав Брайза.



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