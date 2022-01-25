Росія та Китай провели спільні військово-морські навчання у Аравійському морі
Кораблі Росії та Китаю провели спільні навчання у західній частині Аравійського моря
Про це повідомляє Міноборони РФ.
Як зазначили у міністерстві, під час навчань "російські та китайські кораблі відпрацювали тактичне маневрування, організацію огляду та провели операцію зі звільнення умовно захопленого судна, в якості якого використовувався танкер "Борис Бутом".
У навчаннях "Мирне море-2022" задіяли російський палубний вертоліт, за допомогою якого військові відпрацювали доставку умовно пораненої людини з російського корабля на китайський.
Від російської сторони в маневрах брав участь загін кораблів Тихоокеанського флоту: ракетний крейсер "Варяг", великий протичовновий корабель (ВПК) "Адмірал Трибуц" та великий морський танкер "Борис Бутома".
Військово-морські сили Китаю представив ракетний есмінець "Урумчі" та корабель комплексного постачання "Тайху".
- Нагадаємо, 24 січня Росія вивела на навчання 20 бойових кораблів у Балтійське море.
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