Росія та Китай провели спільні військово-морські навчання у Аравійському морі

Про це повідомляє Міноборони РФ.



Як зазначили у міністерстві, під час навчань "російські та китайські кораблі відпрацювали тактичне маневрування, організацію огляду та провели операцію зі звільнення умовно захопленого судна, в якості якого використовувався танкер "Борис Бутом".



У навчаннях "Мирне море-2022" задіяли російський палубний вертоліт, за допомогою якого військові відпрацювали доставку умовно пораненої людини з російського корабля на китайський.



Від російської сторони в маневрах брав участь загін кораблів Тихоокеанського флоту: ракетний крейсер "Варяг", великий протичовновий корабель (ВПК) "Адмірал Трибуц" та великий морський танкер "Борис Бутома".



Військово-морські сили Китаю представив ракетний есмінець "Урумчі" та корабель комплексного постачання "Тайху".





Нагадаємо, 24 січня Росія вивела на навчання 20 бойових кораблів у Балтійське море.