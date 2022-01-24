Росія вивела на навчання 20 бойових кораблів у Балтійське море
Російська Федерація вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів, катерів та суден для виконання завдань в рамках планових заходів бойової підготовки
Про це повідомляє РИА Новости.
"У рамках навчання у складі тактичних груп діятимуть тральщики та малі протичовнові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери. Під час маневрів вони відпрацюють завдання протичовнової та протиповітряної оборони, а також протимінного забезпечення", - йдеться у повідомленні.
Видання передає, що Росія проводитиме воєнно-морські навчання у січні-лютому 2022 року, у яких візьмуть участь близько 10 тис. російських військових.
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