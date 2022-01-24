Через шантаж України військами РФ: у Раді підготували звернення до ООН і Європарламенту
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту та інших міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу стосовно України з боку Російської Федерації
Про це повідомила у своєму телеграм-каналі представниця ВР у Конституційному суді, народний депутат Ольга Совгиря.
"У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України (№ 6543 від 24.01.2022)", - пише Совгиря.
Зазначено, що у проєкті пропонується визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:
- Конституції та законодавства України;
- Основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт),
- Підсумкового документу Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);
- Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.
У проєкті постанови пропонується також направити текст звернення до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.
"Звернення може бути проголосовано парламентом невідкладно, ймовірно, завтра", - додала Совгиря.
- Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс пропозицію ухвалити постанову щодо звернення до Організації Об'єднаних націй з приводу неприйнятності військового шантажу України з боку РФ.
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