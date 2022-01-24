Україна планує звернутися до ООН щодо засудження військового шантажу РФ

Про це він заявив на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 24 січня, передає телеканал Еспресо.



"Останінім часом продовжуються спроби психологічного тиску на Україну. Міжнародна ізоляція Росії посилилась настільки, що російські депутати серйозно розмірковують над визнанням так званих Донецької та Луганської народних республік. Маю рецепт для наших сусідів: я пропоную їм зосередитись на власних проблемах і не затьмарювати себе міфом збирання земель", - сказав Стефанчук.



Він наголосив, Росії варто перш за все непокоїтись про благополуччя власних громадян.



"Все інше призведе до санкцій та решти непрйємностей. Моя порада нашим колегам - проводити реформи, діяти в правовому полі, дотримуватись міжнародних угод, не відступати від власних слів. А зазіхати на територіальну цілісність інших держав - це шлях у прірву", - сказав голова ВР.



Стефанчук вніс пропозицію ухвалити постанову про звернення ВР до ООН та інших міжнародних організацій, Європейського парламенту щодо неприйнятності військового шантажу відносно України з боку РФ.



Голова ВР додав, що цей проєкт підготовлений, його вже підписало керівництво Верховної Ради. Парламент голосуватиме за нього 25 січня.

Нагадаємо, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.