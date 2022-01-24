Доба на фронті: окупанти 10 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено одного українського військового
Упродовж минулої доби, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.
Поблизу Попасної російські найманці 2 рази здійснювали обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.
На околицях Причепилівки окупанти обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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