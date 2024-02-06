У Грозному співробітники ОМОН-Ахмат розстріляли авто підполковника МВС
У Чечні співробітники ОМОН-Ахмат, що входить до складу Росгвардії, розстріляли машину з підполковником МВС, який намагався втекти. Поліцейський загинув
Про це пише телеграм-видання База.
За даними джерел, увечері 4 лютого співробітники ОМОН-Ахмат хотіли зупинити "Мітсубісі Паджеро" в районі "Ахмат-Арени" у Грозному. Водій не зупинився, після двох попереджувальних пострілів по машині відкрили вогонь.
Позашляховиком керував начальник відділення по роботі з особовим складом тимчасового оперативного угруповання органів та підрозділів МВС підполковник Альберт Атмурзаєв.
За попередньою інформацією, він був поранений у голову і госпіталізований до ЦРЛ Грозного. Врятувати поліцейського не вдалося.
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