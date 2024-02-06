У Грозному співробітники ОМОН-Ахмат розстріляли авто підполковника МВС

Про це пише телеграм-видання База.

За даними джерел, увечері 4 лютого співробітники ОМОН-Ахмат хотіли зупинити "Мітсубісі Паджеро" в районі "Ахмат-Арени" у Грозному. Водій не зупинився, після двох попереджувальних пострілів по машині відкрили вогонь.

Позашляховиком керував начальник відділення по роботі з особовим складом тимчасового оперативного угруповання органів та підрозділів МВС підполковник Альберт Атмурзаєв.

За попередньою інформацією, він був поранений у голову і госпіталізований до ЦРЛ Грозного. Врятувати поліцейського не вдалося.