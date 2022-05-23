Росія у Криму розгортає два додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400, – Генштаб
Ворог безуспішно намагався штурмувати позиції ЗСУ на Сєвєродонецькому напрямку, але зазнав втрат і відступив.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.
За його даними, Росія намагається наростити системи протиповітряної оборони і для цього у північно-західній частині тимчасово-окупованої Автономної Республіки Крим розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400.
Загалом РФ продовжує обстріли на Південнобузькому напрямку, в районі Посад-Покровського обладнує оборонні рубежі.
На тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей ворог продовжує запроваджувати адміністративно-поліцейський режим: створили 19 "комендартур", зазначив Генштаб.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах російські кораблі продовжують намагатися ізолювати райони ведення бойових дій та стріляють ракетами по інфраструктурних об'єктах по всій Україні, йдеться у зведенні.
Безуспішно намагався ворог штурмувати позиції ЗСУ на Сєвєродонецькому напрямку, але зазнав втрат і відступив. Не мав успіху ворог також на Бахмутському напрямку, в районі Луганського, де Росія провела безуспішну розвідку боєм та відійшла.
"На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території республіки білорусь залишається", – відзначає Генштаб.
Росія продовжує посилювати свій кордон з Україною у Брянській та Курській областях.
"Російські окупанти не припиняють обстріли позицій Сил оборони, що розгорнуті у безпосередній близькості до державного кордону України в Сумській та Чернігівській областях", – вказали у ЗСУ.
Крім того, Росія прагне утримати зайняті рубежі на Слобожанщині та намагається не пустити українське військо просунутися до держкордону.
"При підтримці артилерії ворог відновив штурмові дії в районі населеного пункту Тернова, успіху не мав", – йдеться у зведенні.
Утримати позиції росіяни хочуть і на Слов'янському напрямку, також намагаються вести розвідку і створити умови для відновлення наступу.
Зокрема, ворог вдарив з авіації в районі Богородичного та обстрілював з артилерії Гусарівку, Чепіль, Долину і Святогірськ. Противник застосував реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи в районі Студенок.
На Донецькому напрямку без змін: ворожі підрозділи не полишали спроб прорвати оборону ЗСУ і оточити їх, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля Росія зосереджує на Бахмутському напрямку.
На Лиманському напрямку ведення активних бойових дій не відзначено. Утім, ворог вдарив з артилерії по підрозділам Сил оборони та цивільним об’єктам у Лимані.
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