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Росія утримує в Чорному морі 12 бойових кораблів

14 листопада, 2022 понедiлок
06:02
війна з Росією Російський корабель - ілюстроване фото

У Чорному морі перебувають 12 бойових кораблів РФ, серед яких нема ракетоносія на чергуванні

Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 12 бойових кораблів, серед яких нема ракетоносія на чергуванні. Але це не привід розслаблюватися. Протягом кількох годин ситуація може зазнати суттєвих змін і ракетоносій буде приведений в підвищену бойову готовність", - наголошують військові.

Також ворог посилив повітряну розвідку, зокрема із безпілотників. Виявляючи українські військові позиції, цілком імовірно що корегують такі безпілотники й вогонь по цивільній інфраструктурі. Разом з тим можливо й використання дронів-камікадзе.

Попри відсутність морського ракетоносія на бойовому чергуванні, загроза з моря реальна, атака дронів – імовірна, артилерійські та інші обстріли у відповідних ділянках цілком можливі та все це разом, - небезпечно, зауважили в ОК.

"Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій, переходьте в укриття. З підозрілими предметами й необстеженими місцевостями, зокрема на деокупованих територіях слід бути обачними, не ризикувати даремно, довіряти небезпечну справу фахівцям", - додало командування.

  • Раніше керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері Еспресо розповіла, що відтягування російських ракетоносіїв до Новоросійська не має заспокоювати українців, адже пуски ракет можливі навіть звідти.

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Росія
корабель
російська армія
Військові новини
російський корабель
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