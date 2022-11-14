Росія утримує в Чорному морі 12 бойових кораблів
У Чорному морі перебувають 12 бойових кораблів РФ, серед яких нема ракетоносія на чергуванні
Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.
"В Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 12 бойових кораблів, серед яких нема ракетоносія на чергуванні. Але це не привід розслаблюватися. Протягом кількох годин ситуація може зазнати суттєвих змін і ракетоносій буде приведений в підвищену бойову готовність", - наголошують військові.
Також ворог посилив повітряну розвідку, зокрема із безпілотників. Виявляючи українські військові позиції, цілком імовірно що корегують такі безпілотники й вогонь по цивільній інфраструктурі. Разом з тим можливо й використання дронів-камікадзе.
Попри відсутність морського ракетоносія на бойовому чергуванні, загроза з моря реальна, атака дронів – імовірна, артилерійські та інші обстріли у відповідних ділянках цілком можливі та все це разом, - небезпечно, зауважили в ОК.
"Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій, переходьте в укриття. З підозрілими предметами й необстеженими місцевостями, зокрема на деокупованих територіях слід бути обачними, не ризикувати даремно, довіряти небезпечну справу фахівцям", - додало командування.
- Раніше керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері Еспресо розповіла, що відтягування російських ракетоносіїв до Новоросійська не має заспокоювати українців, адже пуски ракет можливі навіть звідти.
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