Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Станом на 31.01.2023, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 20 ракет", - ідеться в повідомленні.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі ворог розмістив 10 суден, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких складає 72 ракети.

30 січня російські війська утримували в Чорному морі 11 суден, серед яких два надводних і один підводний ракетоносії.

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