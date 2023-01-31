Росія утримує в Чорному морі 12 кораблів, серед яких три носії "калібрів"
Станом на 31 січня Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі 12 кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
"Станом на 31.01.2023, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 20 ракет", - ідеться в повідомленні.
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі ворог розмістив 10 суден, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких складає 72 ракети.
- 30 січня російські війська утримували в Чорному морі 11 суден, серед яких два надводних і один підводний ракетоносії.
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