У Чорному морі маневрують 3 ворожих ракетоносії з 20 "калібрами"

Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Загроза ракетної та мінної небезпеки залишається надзвичайно високою - в штормовому морі ворог тримає і корабельне угруповання з ракетоносіями й залишив з 4 сотні мін, які хвилями приносить до берега", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські війська тримають в Чорному морі 11 суден, серед яких два надводних і один підводний ракетоносії. Їх сумарний залп "калібрів" - 20 крилатих ракет.

В Азовському морі перебуває один корабель ворога, який відстежує надводну ситуацію.

З початку 2023 року на узбережжі та в прибережних водах України знищено понад 10 морських мін.

"Не наражайте себе на небезпеку утримайтесь від прогулянок вздовж моря, при сигналах повітряної тривоги оперативно і чітко дотримуйтеся алгоритму дій", - наголосив Назаров.

Станом на ранок 24 січня Росія тримала в Чорному морі три надводних і один підводний носії "калібрів", загальний залп яких складає до 28 ракет.