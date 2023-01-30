У Чорному морі маневрують 3 ворожих ракетоносії з 20 "калібрами"
Станом на ранок 30 січня в Чорному морі ворог тримає два надводних і один підводний ракетоносії з 20 "калібрами"
Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
"Загроза ракетної та мінної небезпеки залишається надзвичайно високою - в штормовому морі ворог тримає і корабельне угруповання з ракетоносіями й залишив з 4 сотні мін, які хвилями приносить до берега", - йдеться в повідомленні.
Крім того, російські війська тримають в Чорному морі 11 суден, серед яких два надводних і один підводний ракетоносії. Їх сумарний залп "калібрів" - 20 крилатих ракет.
В Азовському морі перебуває один корабель ворога, який відстежує надводну ситуацію.
З початку 2023 року на узбережжі та в прибережних водах України знищено понад 10 морських мін.
"Не наражайте себе на небезпеку утримайтесь від прогулянок вздовж моря, при сигналах повітряної тривоги оперативно і чітко дотримуйтеся алгоритму дій", - наголосив Назаров.
- Станом на ранок 24 січня Росія тримала в Чорному морі три надводних і один підводний носії "калібрів", загальний залп яких складає до 28 ракет.
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