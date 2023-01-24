Росія розмістила в Чорному морі 3 надводних і 1 підводний носії "калібрів"
Станом на ранок 24 січня Росія тримає в Чорному морі три надводних і один підводний носії "калібрів", загальний залп яких складає до 28 ракет
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
"Серед 11 кораблів 3 надводних і 1 підводний носії "калібрів". Загальний залп ракет може складати 28. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні", - йдеться в повідомленні.
- Станом на ранок 23 січня в Чорному морі були два великі десантні кораблі та три ворожі ракетоносії з 24 "калібрами".
- 7 січня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що ворожі війська вивели в Чорне море ракетоносії майже із рекордною кількістю "калібрів" з початку повномасштабної війни - 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет. Найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували з 24 лютого 2022 року, складав 48 одиниць.
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