Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць", - пише Назаров.

Спікер повідомив, що серед суден є три ракетоносії, які споряджені 24 "калібрами", та два великих десантних кораблі.

Також нині в Азовському морі контроль надводної ситуації забезпечує лише один корабель армії РФ.

Штор триває, наголосив Назаров.

"Це сприятиме підвищенню мінної загрози у прибережних водах і територіях. Утримайтесь від відвідування узбережжя і купань у заборонених місцях", - додав речник.