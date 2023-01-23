У Чорному морі на чергуванні перебувають три ракетоносії РФ, споряджені 24 "калібрами", та два великі десантні кораблі
Станом на ранок 23 січня в Чорному морі два великі десантні кораблі та три ракетоносії РФ перебувають на чергуванні, вони мають на борту 24 "калібри"
Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць", - пише Назаров.
Спікер повідомив, що серед суден є три ракетоносії, які споряджені 24 "калібрами", та два великих десантних кораблі.
Також нині в Азовському морі контроль надводної ситуації забезпечує лише один корабель армії РФ.
Штор триває, наголосив Назаров.
"Це сприятиме підвищенню мінної загрози у прибережних водах і територіях. Утримайтесь від відвідування узбережжя і купань у заборонених місцях", - додав речник.
- 7 січня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що ворожі війська вивели в Чорне море ракетоносії майже із рекордною кількістю "калібрів" з початку повномасштабної війни - 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет. Найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували з 24 лютого 2022 року, складав 48 одиниць.
- Також за даними Наталії Гуменюк, станом на 21 січня в Чорному морі перебували вже 11 кораблів РФ, 5 із них - ракетоносії. Так, сумарний залп можливої атаки сягав 36 "калібрів" - на 4 більше, ніж наступного дня.
- Станом на 22 січня кількість ракетоносіїв в Чорному морі також зменшилася: можливий залп становить 32 "калібри".
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