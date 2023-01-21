Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За добу Росія скоротила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - із шести до п'яти.

"Один із підводних човнів повернувся в пункт базування, і це може свідчити про багато чого: проблеми, реагування на шторм або переспорядження. Певні моменти ми досі не можемо ідентифікувати з минулої ракетної атаки (14 січня - ред.)".

Зазначається, що впродовж останніх днів посилилася активність ворожих БПЛА, і це може свідчити про підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні.

"Загальне угрупування складається з 11 бойових кораблів, у тому числі й ті, що запускають дрони-розвідники", - розповіла речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, 15 січня Наталя Гуменюк повідомляла, що під час масованого ракетного обстрілу України 14 січня Росія використала лише половину ракет "Калібр", які підготувала в Чорному морі для удару

Станом на 19 січня ОК "Південь" звітував: попри шторм, загарбники надалі тримають ракетоносії у Чорному морі: на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів із сумарним залпом до 40 "калібрів".