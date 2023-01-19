Про це інформує в телеграмі спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Зазначається, що попри потужний шторм у Чорному морі, ворог надалі тримає там значне корабельне угруповання.

Нині там перебувають 11 бойових кораблів, з яких 6 - ракетоносії, 2 з них - підводні. Загалом залп "калібрів" може скласти до 40 ракет.

"Загроза ракетних ударів залишається актуальною. Не нехтуйте заходами безпеки, оперативно і чітко реагуйте на сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття", - резюмував Владислав Назаров.

Нагадаємо, раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські війська вивели в Чорне море ракетоносії майже із рекордною кількістю "калібрів" з початку повномасштабної війни. Було зафіксовано 6 ворожих ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет.

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