РФ надалі тримає в Чорному морі 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 40 "калібрів", - ОК "Південь"
За даними ОК "Південь", попри шторм, загарбники надалі тримають ракетоносії у Чорному морі: на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів із сумарним залпом до 40 "калібрів"
Про це інформує в телеграмі спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
Зазначається, що попри потужний шторм у Чорному морі, ворог надалі тримає там значне корабельне угруповання.
Нині там перебувають 11 бойових кораблів, з яких 6 - ракетоносії, 2 з них - підводні. Загалом залп "калібрів" може скласти до 40 ракет.
"Загроза ракетних ударів залишається актуальною. Не нехтуйте заходами безпеки, оперативно і чітко реагуйте на сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття", - резюмував Владислав Назаров.
- Нагадаємо, раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські війська вивели в Чорне море ракетоносії майже із рекордною кількістю "калібрів" з початку повномасштабної війни. Було зафіксовано 6 ворожих ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет.
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