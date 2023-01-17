Росія тримає у Чорному морі ракетоносіїв із майже рекордною кількістю "калібрів" - 44 одиниці, - Гуменюк
Російські війська вивели в Чорне море ракетоносії майже із рекордною кількістю "калібрів" з початку повномасштабної війни. Зафіксовано 6 ворожих ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет
Про це начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.
"Сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що знаходження в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість - все це може свідчити про продовження ракетних атак", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, 44 ракети - це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв, які є в морі: "Оскільки після 14-го числа частина ракет була використана, і після того тільки один човен заходив у пункт базування. Всі решта залишалися на місцях".
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони додала, що найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували протягом повномасштабного вторгнення, складав 48 одиниць.
- 15 січня повідомлялося, що під час масованого ракетного обстрілу України 14 січня Росія використала лише половину ракет "Калібр", які підготувала в Чорному морі для удару.
- 16 січня Гуменюк розповіла, що перебування ракетоносіїв РФ у Чорному морі на бойовому чергуванні й спорядження ракетами прискорює момент нової атаки.
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