Перебування ракетоносіїв РФ у Чорному морі прискорює момент нової ракетної атаки, - Гуменюк
Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" повідомила, що корабельне угруповання РФ у Чорному морі суттєво збільшилось
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Зараз у Чорному морі перебуває 17 одиниць корабельного угруповання РФ, серед яких 6 ракетоносіїв, де є 1 підводний. Це може говорити про спорядження 44 "калібрами", але враховуючи те, що після масованої атаки 14 січня вони не поверталися на базу, частину ракет вони використали й наразі їхня спроможність оцінюється у понад 30 ракет. Загроза залишається. Перебування ракетоносіїв РФ у Чорному морі на бойовому чергуванні й спорядження ракетами прискорює момент пуску цих ракет. До повітряної тривоги потрібно ставитися дуже уважно", - наголосила Гуменюк.
- 15 січня повідомлялося, що під час масованого ракетного обстрілу України 14 січня Росія використала лише половину ракет "Калібр", які підготувала в Чорному морі для удару.
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