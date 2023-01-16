Перебування ракетоносіїв РФ у Чорному морі прискорює момент нової ракетної атаки, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз у Чорному морі перебуває 17 одиниць корабельного угруповання РФ, серед яких 6 ракетоносіїв, де є 1 підводний. Це може говорити про спорядження 44 "калібрами", але враховуючи те, що після масованої атаки 14 січня вони не поверталися на базу, частину ракет вони використали й наразі їхня спроможність оцінюється у понад 30 ракет. Загроза залишається. Перебування ракетоносіїв РФ у Чорному морі на бойовому чергуванні й спорядження ракетами прискорює момент пуску цих ракет. До повітряної тривоги потрібно ставитися дуже уважно", - наголосила Гуменюк.

15 січня повідомлялося, що під час масованого ракетного обстрілу України 14 січня Росія використала лише половину ракет "Калібр", які підготувала в Чорному морі для удару.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb