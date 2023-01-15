РФ випустила тільки половину із підготовлених "Калібрів", може вдарити ще, - ОК "Південь"

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п'ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу "Калібр" під час масованої атаки", - зазначила Гуменюк.

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Зокрема за її словами, якщо перед атакою в Чорному морі перебував запас у кількості 36 ракет, то близько половини росіяни використали під час масованого обстрілу. Решта ракет досі розташовані на ракетоносіях, які залишаються на бойовому чергуванні.

"Треба розуміти, що вони (ракети - ред.) ще можуть бути застосовані", - резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву, зафіксовані влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Тоді ж унаслідок обстрілу росіянами з "градів" і ствольної артилерії Авдіївки на Донеччині загинули троє людей.

14 січня військові РФ обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині, також постраждав об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

У суботу, 14 січня, російські терористи також обстріляли прикордонні райони Сумської області.

14 січня, російські терористи вдарили по Запорізькій області забороненими запалювальними снарядами.

У Марганецькій громаді атаками росіян пошкоджено лінію електропередачі, яка живить насоси водоканалу. Більш як 60 тис. сімей залишилися без води.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 73 людини, 21 загиблий.

14 січня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок якого є загиблий та поранений.

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