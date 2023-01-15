Упродовж 14 січня через збройну агресію РФ загинули 26 людей, 81 українець отримав поранення
Станом на 09:00 внаслідок російської збройної агресії загинули 26 людей, ще 81 українця було поранено через атаки РФ
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в телеграм.
За даними обласних військових адміністрацій, як передає Кирило Тимошенко, за 14 січня від дій загарбників загинули 26 осіб, ще 81 людина отримала поранення.
На Дніпропетровщині 21 загиблий, 74 поранених, у Донецькій області відомо про 5 загиблих, 4 поранених, на Сумщині одну людину поранили, на Херсонщині - двоє поранених.
- Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву, зафіксовані влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Тоді ж унаслідок обстрілу росіянами з "градів" і ствольної артилерії Авдіївки на Донеччині загинули троє людей.
- 14 січня військові РФ обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині, також постраждав об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
- У суботу, 14 січня, російські терористи також обстріляли прикордонні райони Сумської області.
- 14 січня, російські терористи вдарили по Запорізькій області забороненими запалювальними снарядами.
- У Марганецькій громаді атаками росіян пошкоджено лінію електропередачі, яка живить насоси водоканалу. Більш як 60 тис. сімей залишилися без води.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 73 людини, 21 загиблий.
- 14 січня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок якого є загиблий та поранений.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.97Продаж 43
- Актуальне
- Важливе