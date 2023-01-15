Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в телеграм.

За даними обласних військових адміністрацій, як передає Кирило Тимошенко, за 14 січня від дій загарбників загинули 26 осіб, ще 81 людина отримала поранення.

На Дніпропетровщині 21 загиблий, 74 поранених, у Донецькій області відомо про 5 загиблих, 4 поранених, на Сумщині одну людину поранили, на Херсонщині - двоє поранених.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву, зафіксовані влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Тоді ж унаслідок обстрілу росіянами з "градів" і ствольної артилерії Авдіївки на Донеччині загинули троє людей.

14 січня військові РФ обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині, також постраждав об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

У суботу, 14 січня, російські терористи також обстріляли прикордонні райони Сумської області.

14 січня, російські терористи вдарили по Запорізькій області забороненими запалювальними снарядами.

У Марганецькій громаді атаками росіян пошкоджено лінію електропередачі, яка живить насоси водоканалу. Більш як 60 тис. сімей залишилися без води.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 73 людини, 21 загиблий.

14 січня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок якого є загиблий та поранений.

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