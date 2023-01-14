Унаслідок обстрілу Авдіївки з "градів" загинули троє людей
Унаслідок обстрілу росіянами з "градів" і ствольної артилерії Авдіївки на Донеччині загинули троє людей
Про це в telegram повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
"Вкотре росіяни показали свою справжню звірячу сутність, жорстоко атакувавши мирне населення Авдіївки. Сьогодні вранці та вдень нелюди з "градів" і ствольної артилерії завдали кількох масованих ударів по Авдіївці – дісталось всім частинам міста", - написав Барабаш.
Також, за його словами, наразі відомо про трьох загиблих цивільних осіб, двоє з яких люди 1980 та 1985 років народження. Ще троє поранених отримали медичну допомогу.
Барабаш додав, що обстріли міста тривають. Інформація стосовно всіх жертв і руйнувань в Авдіївці уточнюється.
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
- Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.
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