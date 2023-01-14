Унаслідок обстрілу Авдіївки з "градів" загинули троє людей

Про це в telegram повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Вкотре росіяни показали свою справжню звірячу сутність, жорстоко атакувавши мирне населення Авдіївки. Сьогодні вранці та вдень нелюди з "градів" і ствольної артилерії завдали кількох масованих ударів по Авдіївці – дісталось всім частинам міста", - написав Барабаш.

Також, за його словами, наразі відомо про трьох загиблих цивільних осіб, двоє з яких люди 1980 та 1985 років народження. Ще троє поранених отримали медичну допомогу.

Барабаш додав, що обстріли міста тривають. Інформація стосовно всіх жертв і руйнувань в Авдіївці уточнюється.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.

Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.