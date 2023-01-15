Через обстріли на Дніпропетровщині понад 60 тис. сімей залишилися без води, - ОВА

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що в ніч на 15 січня загарбники тричі вдарили по Нікопольському району з важкої артилерії: під ураженням опинилися Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська громади.

"У Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередачі, що живить насосну станцiю місцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин. На місці працюють аварійні служби", - заявив Валентин Резніченко.

Голова ОВА додав, що, за попередніми даними, люди не постраждали, проте росіяни вдарили по мирних містах більш як 20 снарядами.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 73 людини, 18 загиблих.

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