Росіяни обстріляли приватні будинки на Сумщині. Поранено місцевого жителя

Про це поінформував заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Окупанти застосували міномети та артилерію. Через ворожу атаку осколкове поранення отримав 1 місцевий мешканець. Йому надається медична допомога", - написав Тимошенко.

Відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 приватних будинки на Сумщині.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.

Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 5 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста

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