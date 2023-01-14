Росіяни обстріляли приватні будинки на Сумщині. Поранено місцевого жителя
У суботу, 14 січня, російські терористи обстріляли прикордонні райони Сумської області
Про це поінформував заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Окупанти застосували міномети та артилерію. Через ворожу атаку осколкове поранення отримав 1 місцевий мешканець. Йому надається медична допомога", - написав Тимошенко.
Відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 приватних будинки на Сумщині.
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
- Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 5 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста
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