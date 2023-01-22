Російські ракетоносії у Чорному морі мають на борту 32 "калібри"
Станом на 22 січня кількість ракетоносіїв в Чорному морі знову зменшилася: нині можливий залп становить 32 "калібри"
Про це повідомляють ВМС України.
У Військово-Морських силах зазначили: станом на 22 січня в на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 11 російських кораблів. Серед них є чотири носії крилатих ракет "Калібр" – їхній загальний залп може сягати 32 ракет.
"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; У Середземному – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", – додали у ВМСУ.
- 17 січня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що ворожі війська вивели в Чорне море ракетоносії майже із рекордною кількістю "калібрів" з початку повномасштабної війни - 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет. Найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували з 24 лютого 2022 року, складав 48 одиниць.
- Також за даними Наталії Гуменюк, станом на 21 січня в Чорному морі перебували вже 11 кораблів РФ, 5 із них - ракетоносії. Так, сумарний залп можливої атаки сягав 36 "калібрів" - на 4 більше, ніж наступного дня.
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