Росія вдарила по селу на Херсонщині: постраждала місцева жителька
Сьогодні, 7 жовтня, близько 12:30 ворог вкотре завдав масованого удару по селу Комишани у Херсонському районі, внаслідок чого було поранено 53- річну жінку
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Повідомляється, що 7 жовтня 2023 року близько 12:30 російські військові вкотре масовано обстріляли село Комишани у Херсонському районі.
За даними слідства, постраждала 53- річна жінка, її госпіталізовано.
Пресслужба Херсонської міськової ради заявила, що наразі її стан оцінюють як середньої тяжкості.
Зокрема, внаслідок ворожого удару по Комишанах пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. Виникли кілька пожеж.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Уранці суботи, 7 жовтня, російські окупанти вдарили по селу Біленьке Запорізької області касетними снарядами. Унаслідок атаки загинули дві людини, ще двоє мешканців отримали поранення.
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