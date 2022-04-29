Росія вдруге за добу обстріляла Сумщину: тепер некерованими ракетами з вертольоту

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram.



"Сьогодні (29 квітня, - ред.) після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка", що на Сумщині, військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території", - йдеться у повідомленні.



Військові під час обстрілу не постраждали.

29 квітня російські війська мінами обстріляли Сумську область.