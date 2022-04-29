Окупанти з території РФ випустили 30 мін по Сумщині
29 квітня російські війська вчергове зі своєї території обстріляли Сумську область
Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram.
"Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що росіяни стріляли по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області.
"Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл", - зазначили у ДПСУ.
- 23 квітня окупанти проводили повітряну розвідку на Сумщині, ОВА попереджала про загрозу ракетних ударів.
- У Сумській області на кордоні з РФ тривали обстріли.
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