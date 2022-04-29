Окупанти з території РФ випустили 30 мін по Сумщині

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram.



"Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що росіяни стріляли по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області.



"Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл", - зазначили у ДПСУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb