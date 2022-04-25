Росія обстріляла Сумщину з своєї території
РФ здійснила провокаційний обстріл Білопільської ОТГ Сумської області з своєї території
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії. Постраждалих з нашої сторони немає", - написав він.
- 23 квітня окупанти проводили повітряну розвідку на Сумщині, ОВА попереджала про загрозу ракетних ударів.
- У Сумській області на кордоні з РФ тривали обстріли.
- 23 квітня на Сумщині російські обстріли пошкодили психоневрологічний інтернат в Атинському та території приватних будинків у Бояро-Лежачах.
- У ніч на 24 квітня Росія обстріляла Сумщину з мінометів та важкої артилерії.
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