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Росія обстріляла Сумщину з своєї території

25 квітня, 2022 понедiлок
21:42

РФ здійснила провокаційний обстріл Білопільської ОТГ Сумської області з своєї території

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії. Постраждалих з нашої сторони немає", - написав він.

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обстріл
Сумська область
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2022, понедiлок
25 квітня
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