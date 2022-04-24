Росія обстріляла Сумщину з мінометів та важкої артилерії, – Живицький
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що Росія обстріляла Сумщину з мінометів та важкої артилерії
Про це очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Telegram.
За словами Живицького, російські терористи атакували два населені пункти.
"Сьогодні відбулася провокація російських терористичних військ на території Сумщини у Конотопському районі. Було обстріляно з мінометів та важкої артилерії два села. Постраждали житлові будинки, господарчі будови. У селі Атинське пошкоджень зазнав психоневрологічний диспансер. У ньому вибило вікна, двері, постраждала територія закладу. На щастя, всі живі, ніхто не постраждав", – сказав Дмитро Живицький.
- 23 квітня окупанти проводили повітряну розвідку на Сумщині, ОВА попереджала про загрозу ракетних ударів.
- У Сумській області на кордоні з РФ тривали обстріли.
- 23 квітня на Сумщині російські обстріли пошкодили психоневрологічний інтернат в Атинському та території приватних будинків у Бояро-Лежачах.
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