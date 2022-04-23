Окупанти проводять повітряну розвідку на Сумщині, є загроза ракетних ударів, – Живицький
На Сумщині ворожі сили проводять повітряну розвідку. В області зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушково", – йдеться у повідомленні.
Попри відсутність ворожих військ у регіоні, є загроза ракетно-авіаційних ударів. Живицький додав, що також не виключається здійснення провокацій на українсько-російському кордоні для звинувачення сил оборони України.
- Зауважимо, у п'ятницю, 22 квітня, було відновлено залізничне сполучення між Сумами та Києвом. Крім цього, в Сумській області відновлено рух поїздів ще за 11 маршрутами.
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