Окупанти проводять повітряну розвідку на Сумщині, є загроза ракетних ударів, – Живицький

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушково", – йдеться у повідомленні.

Попри відсутність ворожих військ у регіоні, є загроза ракетно-авіаційних ударів. Живицький додав, що також не виключається здійснення провокацій на українсько-російському кордоні для звинувачення сил оборони України.

Зауважимо, у п'ятницю, 22 квітня, було відновлено залізничне сполучення між Сумами та Києвом. Крім цього, в Сумській області відновлено рух поїздів ще за 11 маршрутами.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb