У Сумській області на кордоні з РФ тривають провокаційні обстріли, - очільник ОВА
У Білопільській, Новослобідській і Путивльській громадах Сумщини на кордоні з Росією тривають обстріли
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сумщина. Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", - написав він.
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