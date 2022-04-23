У Сумській області на кордоні з РФ тривають провокаційні обстріли, - очільник ОВА

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



"Сумщина. Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", - написав він.



Нагадаємо, раніше окупанти повторно атакували прикордонників на Чернігівщині.

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