На Сумщині росіяни з артилерії обстріляли психоневрологічний інтернат і приватні будинки, - очільник ОВА
23 квітня на Сумщині російські обстріли пошкодили психоневрологічний інтернат в Атинському та території приватних будинків у Бояро-Лежачах
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні в результаті артилерійського обстрілу зі сторони РФ у с. Атинське в психо-неврологічному інтернаті вибиті всі вікна та двері. Людських жертв немає. Також у с. Бояро-Лежачі пошкоджені території приватних будинків. Обійшлося без жертв", - зазначив він.
Він закликав громадян бути пильними й обережними на вихідних, оскільки є небезпека ворожих провокацій, а Сумщина розташована на кордоні з РФ.
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