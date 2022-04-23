На Сумщині росіяни з артилерії обстріляли психоневрологічний інтернат і приватні будинки, - очільник ОВА

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



"Сьогодні в результаті артилерійського обстрілу зі сторони РФ у с. Атинське в психо-неврологічному інтернаті вибиті всі вікна та двері. Людських жертв немає. Також у с. Бояро-Лежачі пошкоджені території приватних будинків. Обійшлося без жертв", - зазначив він.



Він закликав громадян бути пильними й обережними на вихідних, оскільки є небезпека ворожих провокацій, а Сумщина розташована на кордоні з РФ.



Нагадаємо, 23 квітня окупанти проводили повітряну розвідку на Сумщині, ОВА попереджала про загрозу ракетних ударів.

У Сумській області на кордоні з РФ тривали обстріли.

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