Сумщину обстріляли мінометами з території РФ

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

"Сьогодні відбувся черговий обстріл одної з наших громад з території Росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади. Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів", - розповів він.

Живицький зазначив, що російські провокації відбуваються все частіше.

"Ми готові дати відсіч у разі погіршення ситуації", - наголосив очільник ОВА.

Cелище Есмань розташоване за 30 кілометрів до кордону з РФ.