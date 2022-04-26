Сумщину обстріляли мінометами з території РФ
Російські військові обстріляли Есманьську громаду Сумської області з території РФ з мінометів
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.
"Сьогодні відбувся черговий обстріл одної з наших громад з території Росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади. Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів", - розповів він.
Живицький зазначив, що російські провокації відбуваються все частіше.
"Ми готові дати відсіч у разі погіршення ситуації", - наголосив очільник ОВА.
Cелище Есмань розташоване за 30 кілометрів до кордону з РФ.
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