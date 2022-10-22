Росія вербує бойовиків у одній із країн Близького Сходу, - Генштаб ЗСУ
Росіяни вербують для участі у війні проти України бойовиків у одній з країн Близького Сходу
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
"Поряд з пошуком зброї російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в України іноземних найманців. За наявною інформацією, в одній із країн Близького Сходу, продовжується вербування бойовиків", - йдеться у зведенні Генштабу.
У Генштабі додали, що триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та Білорусі. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі Білорусі.
За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.
Також зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення РФ. Зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, попри офіційне оголошення її завершення.
- 22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти у Херсоні перевдягаються у цивільний одяг та готуються до вуличних боїв у місті.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе