Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

"Поряд з пошуком зброї російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в України іноземних найманців. За наявною інформацією, в одній із країн Близького Сходу, продовжується вербування бойовиків", - йдеться у зведенні Генштабу.

У Генштабі додали, що триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та Білорусі. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі Білорусі.

За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

Також зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення РФ. Зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, попри офіційне оголошення її завершення.

22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти у Херсоні перевдягаються у цивільний одяг та готуються до вуличних боїв у місті.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb