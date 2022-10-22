Росіяни перевдягаються у Херсоні у цивільне та готуються до вуличних боїв, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти у Херсоні перевдягаються у цивільний одяг та готуються до вуличних боїв у місті
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
"За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", - йдеться у зведенні Генштабу.
Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.
В Запорізькій області у місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.
У Генштабі додали, що загалом на Південнобузькому напрямку вогневого ураження з боку окупантів зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.
Водночас підтверджено вогневе ураження Силами оборони 20 жовтня ремонтної бази окупантів та ворожої техніки в районі Нової Каховки, що на Херсонщині.
- 22 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що російські окупанти хочуть підірвати дамбу на Каховській ГЕС, аби створити буферну зону між Херсонщиною та Кримом.
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